Kahramanmaraş depremlerinden sonra ayakta kalan mahalle: Hatay, Ekinci Mahallesi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından hasar tespitleri devam ediyor. Yetkililer tarafından, şu ana kadar yüzlerce binanın yıkıldığı ya da yıkılması gerektiği aktarılan Hatay'da bir mahallede binaların sağlam olduğu görüntülendi. İşte o görüntüler...