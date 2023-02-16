Kahramanmaraş depremlerinden sonra ayakta kalan mahalle: Hatay, Ekinci Mahallesi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından hasar tespitleri devam ediyor. Yetkililer tarafından, şu ana kadar yüzlerce binanın yıkıldığı ya da yıkılması gerektiği aktarılan Hatay'da bir mahallede binaların sağlam olduğu görüntülendi. İşte o görüntüler...
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu.
Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.
Yıkılmayan binaların fotoğrafları havadan dron ile görüntülendi.
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