Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Adana'da dev apartmanlar yerle bir oldu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 12:21

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:03

Türkiye bu sabah Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere çevredeki birçok ilde can kayıpları ve yıkıma yol açtı.

Yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Adana oldu. Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki 14 katlı Hasan Alpagut apartmanı depremde yıkıldı. Binanın yıkılmasının ardından enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Turgut Özal Bulvarı’ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı da kentte yıkılan binalardan birisi oldu. Ekiplerin binanın enkazında arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Merkez ilçelerde ekipler kurtarma çalışması yaparken, Tufanbeyli ilçesinde de bir binanın yıkıldığı bilgisi geldi.

FUAT OKTAY: 10 CAN KAYBI VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte şimdiye kadar 10 can kaybı yaşandığını, 118 yaralı bulunduğunu açıkladı. Oktay, kentte toplam 16 binanın yıkıldığını bildirdi.

ZEYDAN KARALAR: YOLLARI BOŞALTIN

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" ifadelerini kullandı.