Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... İstanbul'dan 2 başsavcı vekili ve 30 savcı Hatay'a gidiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli 2 başsavcı vekili ve 30 Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin yıkıma uğrattığı kentlerden Hatay’da görevlendirildi.

ANKA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:11
Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... İstanbul'dan 2 başsavcı vekili ve 30 savcı Hatay'a gidiyor
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli 2 başsavcı vekilini, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay’da görevlendirdi.

Savcılar, 23 zabıt kâtibi, 17 şoför ve 2 güvenlik görevlisiyle birlikte bugün saat 09.30 itibarıyla Hatay’a gitmek üzere İstanbul Adliyesi’nden toplam 14 araç ve 1 TIR yardım malzemesiyle yola çıktı.

Diyarbakır’da deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentin durumuyla ilgili basına açıklama yaparken “Kusuru olanlar varsa hepsi bunun hesabını verecek” demişti.



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