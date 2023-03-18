Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 19:01

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 19:30

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 6 bin 807’sinin yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.

Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 yurttaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptığını bildiren Oktay, şöyle konuştu:

"Selde toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 3 vatandaşımızı arama çalışmaları sürdürmektedir. Atatürk Barajı'ndaki sorunlar giderilmiştir. Dün gece saat 22 itibariyle tam kapasite olarak devreye alımış ve merkez ilçelere su verilmeye başlanmış olup abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır.

Depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu 49 bin 589 kişi hayatını kaybetti. Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar TL, bugüne kadar 328 milyon 330 bin TL olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından yine toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir. Türkiye tek yürek kampanyasına taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin TL'si bağışçılarımız tarafından AFAD hesaplarına yatırılmıştır. Gönderilen ödenekler, illere gönderdiğimiz ödenekler ve toplam toplanan yardımlar afet bölgemizin yeniden ayağa kalkması ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kamu kurumlarımızın planlamaları dikkate alınarak değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır.

Halihazırda önceliğimiz barınma, beslenme ve şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarıdır, faaliyetleridir. Asrın felaketinde vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla bölgeye ilk andan itibaren başlattığımız çadır ve konteynır kurulumları aralıksız sürmektedir. Şu ana kadar 354 çadır kenti alanlar oluşturulmuştur, bireysel talepleriyle birlikte yine 480 bin çadır kurulumu tamamlanmıştır.

Kurulan çadırlarda 1 milyon 921 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde de 245 konteynır kent alanı ve toplam yine 108 bin 155 konteynır kurulumu planlanmıştır. Şu ana kadar da 25 bin konteynır kurulumu tamamlanmıştır.

"345 BİN 97 DEPREMZEDE İKAMETGAH DEĞİŞİMİ YAPTI"

Kurulan konteynırlar da toplam 96 bin 444 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Daha önce ifade ettiğimiz gibi çadır kent ve konteynır kentlerdeki her bir konteynır ve çadır, ikametgah olarak belirlenmiş ve tescil edilmiştir. Bunun anlamı şu aslında. Bir seçim sürecine girmiş durumdayız. Yüksek Seçim kurulunun belirlediği takvim çerçevesinde biz burada bir taraftan her bir vatandaşımızın anayasal hakkını yasalardaki hakkını kullanmasını arzu ediyoruz. Ama şunu da özellikle ifade etmek istiyorum, Depremzede vatandaşlarımızın oy kullanmak için başka bir yere ikametlerini aldıklarında herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Dolayısıyla herhangi bir tereddüde gerek yok. Çok rahatlıkla bulundukları yere ikametgahlarının alabilirler.

Depremzede vatandaşlarımız oy kullanma haklarında oylarını da o ikametgâhta kullanabilirler. Şu ana kadar da ikametgah değişimi yapan 345 bin 097 vatandaşımız var. Toplam 2 milyon 343 bin vatandaşımıza barınma hizmeti sunmaktayız. Deprem bölgesinde depremin yaşandığı ilk günden itibaren yine ısıtıcı yatak vb gibi lojistik ihtiyaçların dağıtımına devam ediliyor. Ayrıca kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla da günde 2 buçuk milyon kişiye 3 öğün sıcak Yemek verilmektedir."