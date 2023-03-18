Hadise'den deprem tepkisi: 'Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir?'

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 17:22

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 17:22

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkım yarattı. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Instagram'da paylaşım yapan Hadise, 'Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor' notunu düştü.

"HALA İÇİM YANIYOR"

Hadise, "40 gün geçti depremden sonra… Bu fotoğrafı 24 Şubat çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, annem uyuyamıyorum diye. Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum. O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı" dedi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Hadise, "Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Dualarım hayatlarını kaybedenler, arkalarında bıraktıkları aileleri, dostları ve sevdikleri için. Sizin acınızı anlayamayız eminim, ama inanın sizler için dualarımızı asla eksik etmedik ve etmeyeceğiz. Unutmayacağız"ifadelerini kullandı.