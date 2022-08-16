Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, suç duyurusu sonrası kaçak ocağa ruhsat verdi

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, orman işletme şefi olarak görev yapan Ümran Pınar, AKP’li belediyenin kaçak kum ocağı çalıştırdığını tespit ettikten sonra görevinden alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Pınar’ı görevden almadıklarını, başka bir yere atadıklarını söyledi. Alanın ruhsatlı olduğunu iddia eden orman bölge müdürlüğü bu ruhsatı, Pınar’ın suç duyurusundan 1.5 ay sonra verdiğini de gizledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, gazetemiz yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun gündeme getirdiği “Parti devleti sınır tanımadı” başlıklı haberi sonrası Gaziantep’teki taş ocağı skandalına ilişkin birbiri ile çelişen açıklama yaptı. Müdürlüğün yaptığı açıklamada taş ocağının ruhsatlı olduğu ileri sürüldü. Müdürlük, taş ocağına verilen izin tarihini 29 Temmuz 2022 yılı olarak ifade ediyor. Şef Ümran Pınar’ın skandalı ortaya çıkarıp tutanak tuttuğu tarih ise 51 gün öncesine, 8 haziran 2022 tarihine uzanıyor. Yani müdürlük ve AKP’li İslahiye Belediyesi’nin, Pınar’ın kaçak ocakla ilgili yaptığı suç duyurusundan 1.5 ay sonra suçu örtmek amaçlı ruhsat çıkardığı anlaşılıyor.

10 Ağustos 2022

"SUÇ ÖRTÜLÜYOR"

Açıklamayı değerlendiren Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Bölge müdürlüğünün savunması, hukuksuzca, sırf organize suç örgütünün suçunu örtmek adına yapılmış bir açıklama” dedi. Durmuş Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada çelişkiler bulunduğunu ve kamuoyuna yalan söylendiğini ifade ederek Pınar’ın mahkeme kararı olmaksızın görevinden alındığını ve verilen ÇED izinlerinin de yönetmeliğe aykırı olduğunu söyledi.

Durmuş, “Burada yaşanan olay aslında iki yıldır devam ediyor. Taş ocağı ile ilgili konu haziran ayında ortaya çıktı ama ardından Orman Bölge Müdürlüğü buradaki suçu kapatmak üzere yeni izin vermiş. Aradan 1.5 ay geçtikten sonra taş ocağına izin veriliyor. Yani izin sonradan geliyor. Bu tür izinler normalde en az 6-7 ay sonra çıkar. En seri şekilde olsa bile, ÇED gerekli değildir raporu verilse bile, 1.5 ay içerisinde o tesise izin çıkması mümkün değil. ÇED toplantısı dahil hiçbir şey yapılmadı. ÇED gerekli değildir raporu verilse bile onda dahi en az 15 günlük bir askı süresi olur ve itirazlar değerlendirmeye alınır” dedi.