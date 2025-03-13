Kahramanmaraş SGK’de memurdu, müdür yardımcısı oldu: Başkan eşine ‘kritik’ atama

Yayınlanma: 13.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.03.2025 - 04:00

Kahramanmaraş AKP İl Başkanı Av. Burak Gül’ün icra memuru eşi Seda Gül, Kahramanmaraş SGK İl Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı. İki hafta önce vekâleten atanan Gül’ün kısa süre içinde asaleten atanacağı iddia edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e yakınlığıyla tanınan Av. Burak Gül, geçtiğimiz dönem Kahramanmaraş Baro Başkanlığı’nı yürütürken görevinden istifa etmeden AKP il başkanı olmuş yaklaşık üç ay bu iki görevi de beraber yürütüp daha sonra baro başkanlığını bırakmıştı.

KAYIP YAKININDAN İDDİA

Öte yandan Gül’e ilişkin başka bir iddia da Palmiye Sitesi’nde ailesini yitiren bir kayıp yakınından geldi. Cumhuriyet’e konuşan depremzede, “Davamızın sanığına şaibeli rapor verildi. Rapor sonrası serbest bırakılan sanık için yeniden tutuklama kararı çıktığında da firar ettiği ortaya çıktı. O raporu veren ekiple rapordan kısa süre önce bir araya gelen AKP’liler arasında yapılan görüşmede bu kişi de vardı” dedi. Yurttaş ayrıca, Gül’ün firari sanığın cezaevinde bulunduğu dönemde cezaevi yetkililerini arayıp tutuklu sanığa özenli davranılmasını rica ettiğini iddia etti.