Kahramanmaraş'ta '19 Mayıs' töreni için şantiye alanı 'uygun' görüldü: CHP'li Ünal Ateş tepki gösterdi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yurdun dört bir yanında kutlama yapıldı.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs'ta çelenk sunma töreni için 30 metrekarelik şantiye alanı 'uygun' görülmesine tepki gösterdi.

Valilik ve belediye yetkililerine seslenen Ateş, "Kurtuluş Savaşı'na damgasına vuran Kahraman bir şehrin milli bayramlarının kutlandığı alan 30 metrekare olur mu arkadaşlar? Milli bayramları değersizleştirmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.



