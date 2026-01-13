Kahramanmaraş'ta istinat duvarı çöktü: 25 kişi tahliye edildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.01.2026 08:34:00
İHA
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından bir müstakil ev ile bitişiğindeki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, risk nedeniyle her iki yapıda yaşayanlar tahliye edildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi bağlı Bayazıtlı Mahallesi'nde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; bölgede gün boyu etkili olan yağmurun ardından, müstakil ev ile yanındaki bina arasında bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın tamamen yıkılması üzerine durum yetkililere bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonrası risklere karşı müstakil ev ile binada yaşayan yaklaşık 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yetkililerin çöken istinat duvarı ile ilgili teknik inceleme başlatacağı öğrenildi.

Bina sakinlerinden İbrahim Fındık, "Saat 3 sıralarında bizim de haberimiz olmadı önceki bina sakini sese uyanmış ve ihbar etmiş. Bizi de polisler geldi kaldırdı şuanda binayı boşattık. Her hangi bir yaralanma söz konusu yok" dedi.

