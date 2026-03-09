Kahramanmaraş’ta okulun faaliyet gösterdiği ortak binanın çevresi inşaat alanı: Şantiyelerin arasında eğitim

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine karşın, bölgede eğitim alanlarına ilişkin sorunların çözülemediği görüldü. Eğitim-İş Kahramanmaraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Dede Korkut İlkokulu ve Ortaokulu’nun faaliyet gösterdiği ortak binanın inşaat alanlarının ortasında bulunduğunu belirtti.

DERSLER İŞLENİRKEN İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR

Okul bahçesinden video çeken Kuyucu; okul binasının çevresinin inşaat alanı olduğunu, okulun karşısında inşaat şantiyesinin bulunduğunu ve çevrenin sürekli iş makineleri ile kazıldığını belirtti. Çukurların bulunduğu çamurlu yoldan her gün öğretmen ve öğrencilerin okula geldiğini aktaran Kuyucu; okul bahçesindeki çeşmenin önünün çamur olduğunu, okul çevresinde iş makinelerinin dersler işlenirken de çalıştığını aktardı.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER ASBEST SOLUYOR!

Bu okula öğrencilerin taşımalı sistemle getirdiğini vurgulayan Kuyucu; en büyük sorunların başında ise binaların yalıtımında kullanılan kimyasal ürün asbesti öğrenci ve öğretmenlerin soluması olduğunu vurguladı. Kuyucu, bundan 10 yıl sonra asbest yüzünden öğretmen ve öğrencilerin ciddi akciğer kanseri yaşama olasılığının bulunduğunu belirtti.