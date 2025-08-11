Kahramanmaraş'ta Orman Bölge Müdürlüğü inşaatında yangın... CHP İl Başkanı Ünal Ateş: 'Diğer binalara da yangın sıçradı'

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesi'nde, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yeni yapılan binalarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

“ŞU AN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR”

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, yangın bölgesinden çektiği videoyu paylaşarak, şunları kaydetti:

“Maalesef yine güne çok kötü bir sürprizle başladık. Kahramanmaraş’ta epey bir orman yangını oldu, epey bir ciğerlerimiz yandı. Ormanlar yandığı gibi maalesef bugün sabah da Orman Yangın Müdürlüğünün inşaat halindeki ve tamamlanmış binalarının yangınıyla güne uyandık. Şu an havadan ve karadan müdahale sürüyor fakat bu binalardaki hem inşaat alanlarında kullanılan ahşap kalıp ve malzemelerin tutuşması hem de binalarda kullanılan birtakım malzemelerin yangına yatkın olması nedeniyle yangın çok büyük. Gördüğünüz alanın arka tarafındaki dere alanı da komple yandı. Diğer binalara da yangın sıçradı, inşallah daha fazla büyümeden kontrol altına alınacak.”