Kahramanmaraş'taki okul saldırganına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

17.04.2026 08:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na saldırı düzenleyip 9 öğrenci ile bir öğretmeni öldüren saldırgan İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin babasına ait polis tören şapkasını taktığı ve iki silahla poz verdiği görüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen ve 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişiyi öldüren saldırgan İsa Aras Mersinli'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

POLİS ÜNİFORMASI VE SİLAHLI FOTOĞRAF

Saldırganın fotoğraflardan birinde aynanın karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor.

Failin, başka bir karede ise, elinde iki silahla poz verdiği anlar dikkat çekiyor.

"SANDIKLARI NASIL AÇTIĞINI BİLMİYORUM"

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

“Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum. Daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır.

İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir. Oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN’i bile varmış.”

Kahramanmaraş saldırganının rehber öğretmeni olayı anlattı: 'Hepimiz şahsı derdest ettik' Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporunda bacağındaki kesik nedeniyle hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Cesedi teşhis eden rehber öğretmen Ejder İ.’nin raporda yer alan ifadelerinde ise İsa Aras Mersinli’nin ekran bağımlısı olduğunu belirterek, “Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi” sözleri yer aldı.
Öğretmeni, saldırgan İsa Aras Mersinli'yi anlattı: 'En belirgin özelliği...' Kahramanmaraş’taki okul saldırısını düzenleyen saldırgan İsa Aras Mersinli'nin öğretmeni dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öğretmen, saldırganın derste sık sık defterine bir şeyler karaladığını ve teneffüslerde ise genellikle yalnız dolaştığını belirtti.
Okul saldırısında ihmal iddiaları… Tayin edilen müdür yardımcısı ‘Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ demiş Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nun Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, 1 ay önce başka bir okula tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli’yi çok iyi tanıdığını belirterek, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve ‘Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” dedi.