Kahramanmaraş'taki okul saldırganına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenleyen ve 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişiyi öldüren saldırgan İsa Aras Mersinli'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

POLİS ÜNİFORMASI VE SİLAHLI FOTOĞRAF

Saldırganın fotoğraflardan birinde aynanın karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor.

Failin, başka bir karede ise, elinde iki silahla poz verdiği anlar dikkat çekiyor.

"SANDIKLARI NASIL AÇTIĞINI BİLMİYORUM"

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

“Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum. Daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlar mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir. Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır.

İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir. Oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN’i bile varmış.”