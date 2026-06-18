Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yeni ayrıntı: İsa Aras Mersinli, katliamdan önce 'canlı yayın' açmış

Kahramanmaraş'ta tutuklu polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla girdiği okulda 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'ye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

İsa Aras Mersinli'nin saldırıdan önce Telegram'da görüntülü grup sohbeti açtığı, katliamı canlı olarak paylaşmış olabileceğine ilişkin dijital izlere ulaşıldı.

Soruşturmada Belçika ve İngiltere bağlantıları da tespit edildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan iki okul saldırısına ilişkin TBMM komisyonuna sunulan raporlardaki ayrıntıları yazdı.

GÖRÜNTÜLÜ SOHBET AÇMIŞ

Buna göre Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmeni katleden İsa Aras Mersinli'nin saldırı için evden çıkarken Telegram üzerinden görüntülü sohbet/canlı yayın açtığına dair dijital izlere ulaşıldı; Siverek'te okulu basan Ömer Ket'in ise saldırı yapacağını okulun Instagram sayfasına defalarca yazdığı, buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ileri sürüldü.

Saymaz'ın aktardığına göre TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu, iki kentte okullarda inceleme yaptı ve başta Emniyet yetkilileri olmak üzere ilgilileri dinledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'in komisyona sunduğu bilgi ve raporda, İsa Aras Mersinli'nin saldırı günü evden çıkarken telefonunda yüklü Telegram uygulamasında "Konata Izumi" adlı grup üzerinden görüntülü sohbet açtığına dair bulgular yer aldı.

Mersinli'nin yurt dışı bağlantıları da dikkat çekti. Görüntülü sohbete Belçika'dan bağlanan bir IP adresinin tespit edildiğini, ayrıca İngiltere'deki bir çocuğun Mersinli'ye kendi okulunun krokisini göndererek benzer bir saldırı için "tavsiye" istediğini aktardı. Saymaz, Ankara'nın bilgi vermesi üzerine İngiltere'deki çocuğun saldırıya girişmeden yakalandığını belirtti.

Saymaz, Siverek'te geçmişte öğrencisi olduğu liseyi basan Ömer Ket'e ilişkin bölümde ise Emniyet'in ihmali iddialarını öne çıkardı. Ket'in okulun Instagram sayfasında saldırı yapacağını yazdığı, okul yönetiminin Emniyet'e başvurduğu ancak gerekli önlemlerin alınmadığı ileri sürüldü.

Yazıda, Ket'in saldırıyı önce Hitler'in doğum günü olan 20 Nisan'da yapmayı planladığı, İsa Aras Mersinli ve Ömer Ket'in Telegram kullanımı, savaş oyunları ve Hitler hayranlığı gibi ortak özellikler taşıdığı belirtildi.