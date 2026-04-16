Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın babası tutuklandı

16.04.2026 07:42:00
DHA
Kahramanmaraş’ta 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin babası 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi U.M.’nin tutuklandığı açıklandı. Açıklamada "İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi babası U.M.’nin tutuklandığını açıkladı.

PROFİL FOTOĞRAFINDA 'ELLIOT RODGER' AYRINTISI!

EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.

Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

SALDIRGANIN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi de, babayla birlikte gözaltına alınmıştı. Ancak EGM açıklamasında, anneye ilişkin bir bilginin yer almadığı görüldü.

CHP İl Başkanı Ünal Ateş, Cumhuriyet'e anlattı... Kahramanmaraş'ta okulda yaşanan katliamın ayrıntıları! Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, "Birden fazla şarjör alarak okula geliyor. Okulda sınıfı tamamen tarıyor. Şarjör değiştirmek suretiyle sürekli olarak ateş ediyor" dedi.
Kahramanmaraş’ta 9 kişi öldüren saldırgan hakkında ‘ilginç’ ayrıntı Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 17 öğrenciyi yaralayan 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.
Son dakika... Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: 8’i öğrenci biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda öğretmen ve öğrencilerden 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırganın da öldüğü ifade edildi. Saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı. Baba Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi olduğu öğrenildi.