Kahramanmaraş’taki okul saldırısını gerçekleştiren saldırganın babası tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi babası U.M.’nin tutuklandığını açıkladı.

PROFİL FOTOĞRAFINDA 'ELLIOT RODGER' AYRINTISI!

EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“15.04.2026 tarihinde Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, yapılan ilk incelemelerde şahsın WhatsApp profilinde 2014 yılında ABD’de saldırı gerçekleştiren Elliot Rodger’e atıfta bulunan bir görsel kullandığı tespit edilmiştir. Olayı gerçekleştiren şahsın babası U.M., 15.04.2026 tarihinde gözaltına alınmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.

Şahsın ikametinde ve babasına ait araçta yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere el konularak incelemeye alınmıştır. Olay yeri inceleme çalışmaları tamamlanmış olup, kamera kayıtları dahil tüm deliller titizlikle değerlendirilmektedir. İlk bulgular çerçevesinde olayın terör bağlantısına dair herhangi bir tespit bulunmamakta olup, bireysel bir saldırı olduğu değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

SALDIRGANIN ANNESİ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi de, babayla birlikte gözaltına alınmıştı. Ancak EGM açıklamasında, anneye ilişkin bir bilginin yer almadığı görüldü.