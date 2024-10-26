Kahramanmaraş’ta 12 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 12:13

Güncelleme: 26.10.2024 - 12:13

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 yıl önce meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik özel ekip oluşturdu.

Yapılan çalışma sonucu 12 yıl önce Sarıçukur köyü Teycik mevkisindeki ormanlık alanda H.K. isimli şahsın av tüfeği ile vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili A.Ç. isimli şahıs yakalandı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.