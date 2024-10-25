Narin Güran cinayetinde çarpıcı 30 dakika ayrıntısı: Amca Salim Güran oraya neden gitti?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:05

Güncelleme: 25.10.2024 - 12:06

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf etmek zorunda kalan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 7 Kasım’da yapılacak.

Narin'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamedeki ayrıntılar ise kan dondurdu.

SALİM GÜRAN ORAYA NEDEN GİTTİ?

Narin'in amcası tutuklu Salim Güran'ın Eğertutmaz deresinde 30 dakika kaldığını belirten tv100 muhabiri Canan Altıntaş şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda elde edilen delilerle Nevzat Bahtiyar’ın cansız bedeni alması, götürmesi ve Eğertutmaz deresine götürmesi zaten keşif çalışmalarında da örtüştü. Ancak iddianame de yeni bir iddia var. Salim Güran’ın o gece saat 22.00 civarlarında Eğertutmaz deresinin yanına gittiği ve orada yaklaşık 30 dk kaldığı söyleniyor. O dönemde Salim Güran, Eğertutmaz deresine çok sık gidip geliyordu. Jandarma dere civarına çok sık giden Salim Güran’a ‘neden buraya gittiğini’ sorduğunda Güran ‘Birini gördüm çalıların arasında, belki Narin’i biri alıp burada saklıyordur’ diyordu. Aslında görgü tanıklarının ifadesiyle her yakalandığında bu cevapları veriyordu. Her soruya bir cevabı vardı."

BU YÖNDE BİR ŞİKAYET OLMAMIŞ!

Öte yandan soruşturma ile ilgili bir ayrıntıya da dikkat çeken Altıntaş "Bugüne kadar Narin Güran ile alakalı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusu dışında bir şikayette bulunulmadı. Yani ‘bu çocuk öldürüldü, katilinin bulunmasını istiyoruz, şu kişilerden şikayetçiyiz’ diye aileden bir şikayet gelmedi. Sadece abi Diyarbakır Barosuna müracaat etti, ‘kız kardeşimin katillerinin bulunmasını istiyorum’ diye. Ancak babanın özellikle böyle bir şikayeti yok" dedi.