Narin Güran'ın cinayetten 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı: Önce yürüyor, sonra ters yöne doğru koşuyor!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:49

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Güran'ın kaybolmadan bir saat öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıtlarda saat 15.15'te kaybolduğu bildirilen Narin'in yeni görüntülerinde saat 14.02 olarak görünüyor.

TER YÖNE DOĞRU KOŞUYOR

Görüntülerde önce yavaş adımlarla ilerleyen Narin Güran'ın, iki dakika sonrasında ise ters yönde koştuğu görülüyor.

İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA

Narin'in öldürülmesiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkacak.

4 sanık hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.