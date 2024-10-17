Kahramanmaraş’ta 16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı!

Kahramanmaraş’ta 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş’ta 16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:19

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satma suçundan 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #kahramanmaraş #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

3 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı: 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'tan ilk açıklama geldi!

3 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı: 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'tan ilk açıklama geldi!
Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Eşini 39, oğlunu 49 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Güvenpark sanığına 5 bin 172 yıl hapis cezası

Güvenpark sanığına 5 bin 172 yıl hapis cezası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler