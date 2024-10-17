Kahramanmaraş’ta 16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı!
Kahramanmaraş’ta 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satma suçundan 16 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Y.’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #kahramanmaraş #Hapis Cezası #hapis
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Peş peşe iki deprem!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Kılıçdaroğlu’ndan ‘hodri meydan’ mesajı!
- Savaş uçağı düştü: Mürettebat kayıp!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- 'Kabul etmemiz mümkün değil'