Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 22 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 11:20
Kahramanmaraş'ta 22 aracın karıştığı 2 zincirleme kaza: 15 kişi yaralandı
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Elbistan-Göksun karayolu Göksun ilçe girişinde, sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında, aralarında otomobil, minibüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 14 araç kazaya karıştı.

Polis ekipleri Göksun-Elbistan karayolunu bir süreliğine trafiğe kapattı.

Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan aynı dakikalarda bölünmüş yolun diğer tarafında 8 aracın karıştığı ikinci bir kaza meydana geldi.

Bu kazada yaralanan 5 kişi de ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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