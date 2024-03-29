Kahramanmaraş'ta 3.8 şiddetinde deprem oldu

Yayınlanma: 29.03.2024 - 23:42

Güncelleme: 29.03.2024 - 23:43

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi.

Saat 23:06'da yaşanan deprem, yerin 6.32 km derinliğinde meydana geldi.