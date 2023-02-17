Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:14
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem
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