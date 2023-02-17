Altılı Masa kurmayları: Genel başkanlar yarın yalnızca depremi konuşacak

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:09

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 18:11

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat Depremleri'nin ardından, 13 Şubat’taki toplantıyı erteleyen altılı masada genel başkanlar, yarın deprem gündemli toplantıda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı öncesinde T24’ten Eray Görgülü'ye konuşan partilerin üst düzey yöneticileri, yarınki toplantıda genel başkanların yalnızca depremi konuşacaklarını vurguladı. Parti kurmayları, toplantının gündeminde seçim tarihi ile ilgili bir başlığın bulunmadığını belirterek, “Genel başkanların da bu konuya girmesini beklemiyoruz. Ayrıca seçim tartışmaları kamuoyu gündeminde devam etse de yayınlanacak bildiride de bu konuya değinilmesini beklemiyoruz” dedi.

SEÇİM GÜNDEMLİ TOPLANTININ TARİHİ BELİRLENECEK

Yarınki toplantıda ayrıca genel başkanların, altılı masanın seçime yönelik çalışmalarını devam ettirmek üzere yine Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek bir sonraki toplantının tarihini de netleştirmesi bekleniyor. Altılı masanın, cumhurbaşkanı adayının da gündeme geleceği 13 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan toplantısı, deprem nedeniyle ertelenmişti.