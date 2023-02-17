Altılı Masa kurmayları: Genel başkanlar yarın yalnızca depremi konuşacak

Altılı Masa'da genel başkanlar yarın deprem gündemli buluşmaya hazırlanırken, toplantı sonrasında yayınlanacak bildiride seçim tartışmalarına girilmesi beklenmiyor. Partilerin kurmaylarından yapılan açıklamada ise, “Genel başkanlar yarın yalnızca depremle ortaya çıkan felaketin sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik politikaları konuşacak” denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 18:09
Altılı Masa kurmayları: Genel başkanlar yarın yalnızca depremi konuşacak
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Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat Depremleri'nin ardından, 13 Şubat’taki toplantıyı erteleyen altılı masada genel başkanlar, yarın deprem gündemli toplantıda bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek toplantı öncesinde T24’ten Eray Görgülü'ye konuşan partilerin üst düzey yöneticileri, yarınki toplantıda genel başkanların yalnızca depremi konuşacaklarını vurguladı. Parti kurmayları, toplantının gündeminde seçim tarihi ile ilgili bir başlığın bulunmadığını belirterek, “Genel başkanların da bu konuya girmesini beklemiyoruz. Ayrıca seçim tartışmaları kamuoyu gündeminde devam etse de yayınlanacak bildiride de bu konuya değinilmesini beklemiyoruz” dedi.

SEÇİM GÜNDEMLİ TOPLANTININ TARİHİ BELİRLENECEK

Yarınki toplantıda ayrıca genel başkanların, altılı masanın seçime yönelik çalışmalarını devam ettirmek üzere yine Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenecek bir sonraki toplantının tarihini de netleştirmesi bekleniyor. Altılı masanın, cumhurbaşkanı adayının da gündeme geleceği 13 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan toplantısı, deprem nedeniyle ertelenmişti.


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