Kahramanmaraş'ta binalarda karekod uygulaması
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler ise bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki büyük deprem, binlerce binayı yerle bir etti. Bir taraftan yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışması yürütülürken bazı bölgelerede ise enkazlar kaldırılıyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağılı ekipler de ayakta kalan binalar için hasar tespit çalışması yürütüyor. Ekipler, tespitini yaptıkları binaların girişlerine üzerinde karekod bulunan etiketler yapıştırıyor.
Depremzedeler, bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor. Binasının hasarlı, az hasarlı veya hasarsız olduğunu öğrenen depremzede doğalgaz firmasını da kontrol için arayabiliyor.
Binasının girişinde karekod olan ve hasarsız olan binalar için depremzedelerin cep telefonuna mesajlar gönderiliyor.
Depremzedeler, cep telefonlarına gelen mesajda verilen telefonu arayarak doğalgaz firmasındaki yetkililerden kontrol ekibi isteyebiliyor.
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