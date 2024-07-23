Kahramanmaraş’ta cinayet: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Kahramanmaraş’ta tartıştığı iddia edilen kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde meydana geldi.
K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Kuşçu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar o tarihte 37 lirayı görecek!
- Emeklilerin zam farkı ne zaman ödenecek?
- Amerika'ya taşınan oyuncunun yeni işi şaşırttı!
- AKP'den Doğu Perinçek'e peş peşe tepki
- 'Katliam yasası'na tepki gösteren Tosun hedef gösterildi
- 'Afyon AKP beni batırdı'
- Atina'dan Ankara'ya çirkin mesaj
- MHP’nin gündeminde ne var?
- Yerlikaya'dan açıklama geldi
- CHP'den Özel-Esad görüşmesine ilişkin açıklama