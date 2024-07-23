Kahramanmaraş’ta cinayet: Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yayınlanma: 23.07.2024 - 08:31

Güncelleme: 23.07.2024 - 08:31

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi’nde meydana geldi.

K.B. (27), ile erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Kemal Kuşçu (30) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışma sırasında kız arkadaşı tarafından bıçaklanan Kuşçu, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Kuşçu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cenaze, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrası K.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.