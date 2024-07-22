Burdur’da iş cinayeti: 23 yaşındaki işçi makineye sıkışarak can verdi

Burdur’da meydana gelen iş kazasında mermer kesme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

ANKA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:05
Burdur’da iş cinayeti: 23 yaşındaki işçi makineye sıkışarak can verdi
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Burdur’un Tefenni ilçesindeki bir mermer fabrikasında çalışan 23 yaşındaki Hüseyin Mert Kök, mermer kesme makinesine sıkışarak yaralandı.

23 yaşındaki Kök, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Mert Kök, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 


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