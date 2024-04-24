Kahramanmaraş'ta dehşet! 4 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül,14 yaşındaki amcasının oğlu A.A. tarafından canice öldürüldü. Sorgusunda Sultan’ı kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü belirtilen A.A., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 11:38
Kahramanmaraş'ta dehşet! 4 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü
Abone Ol google-news

Elmalar Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olayda, ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül’e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.


kahramanmaraş haberleri bıçak haberleri öldürüldü haberleri kuzen haberleri

İlgili Haberler

Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı!

Sahada dehşet anları: Futbolcunun kafasına bıçak atıldı!
Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı

Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı
Bursa'da dehşet: Market işletmecisi, tartıştığı iş yeri sahibini tabancayla vurdu

Bursa'da dehşet: Market işletmecisi, tartıştığı iş yeri sahibini tabancayla vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'

Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'
Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Trabzonspor başkanı evinde ölü bulundu
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı

İçinde 7 kişinin bulunduğu cip derede mahsur kaldı
Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü

Deprem yardımlarını evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden öldü
Firari atlar trafikteki araçlara çarptı

Firari atlar trafikteki araçlara çarptı
Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'

Uğur Dündar'dan meraklandıran paylaşım... Bugünü işaret etti: 'Gündem değişecek'
Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor

Galatasaray, Dries Mertens ile yeni sözleşme için hazırlanıyor