Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı

Esenyurt’ta motosikletli iki saldırgan, mahallede rast gele mermi yağdırdı. Gece saatlerinde 6 iş yeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunlayan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:46
Esenyurt‘ta motosikletli saldırganlar dehşet saçtı: 6 iş yerine kurşun sıkıldı
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Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, rastgele etrafa ateş açarak dehşet saçtı.

Mermiler aynı bölgede bulunan 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabaya isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda isabet alan iş yerlerinde çalışma başlattı.

Mahallede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"6 İŞ YERİNE KURŞUN SIKILMIŞ"

Mahalle esnafı Fahri Turhan, "Gece 5-6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Biz de ne olduğunu anlayamadık. 6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Sebebini bilmiyoruz. Bize telefon açtı arkadaşlar öyle haberimiz oldu. Polis arkadaşlar geldi incelemeler yaptılar. Benim dükkana 2 tane mermi işaret etmiş. Diğer arkadaşlarda da aynı durum söz konusu. Bunlar olmaması gereken şeyler. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atacak şeyler yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.


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