Kahramanmaraş'ta dehşet: Eski eşi ile kayınvalidesini öldürüp, intihar etti
Kahramanmaraş'ta Oğuzhan Kuşat (33), boşandığı eşi Mislina Ölmez (23) ile eski kayınvalidesi Sadet Ölmez'i (60) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.
İsa Divanlı Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, Oğuzhan Kuşat, yanına aldığı 2 tabancayla 1 ay önce boşandığı eski eşi Mislina Ölmez'in ailesiyle yaşadığı eve gitti.
Burada ikili arasında tartışma çıktı; bu sırada Oğuzhan Kuşat, Mislina Ölmez'in başına ateş etti. Kuşat, daha sonra eski kayınvalidesi Sadet Ölmez ile eski kayınbiraderinin eşi Kübra Ölmez'e (30) de ateş açtı.
İNTİHAR ETTİ
Mislina Ölmez ile annesi ve yengesi kanlar içinde yerde kalırken, Oğuzhan Kuşat daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Mislina Ölmez ile annesinin öldüğü belirlenirken, Kübra Ölmez ile Oğuzhan Kuşat hastaneye götürüldü. Kuşat, burada hayatını kaybetti.
Tedavisi süren Kübra Ölmez'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.
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