Ailesinden 5 kişiyi vurup, intihar girişiminde bulunmuştu: Tedavi gördüğü hastanede öldü!

Adana'da önceki gün ailesinden 5 kişiyi silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 08:17
Ailesinden 5 kişiyi vurup, intihar girişiminde bulunmuştu: Tedavi gördüğü hastanede öldü!
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y., annesi H.Y., yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y.'yi tabancayla yaralamıştı.  Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.  Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


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Adana aile Hastane intihar Saldırgan şüpheli tabanca yaralı

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