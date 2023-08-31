Ailesinden 5 kişiyi vurup, intihar girişiminde bulunmuştu: Tedavi gördüğü hastanede öldü!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 08:17

Güncelleme: 31.08.2023 - 08:17

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki gün aile arasındaki yemek sırasında tabancayla ağabeyi ve yeğenini öldüren, annesi, yengesi ve diğer yeğenini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Kışla Mahallesi'nde, önceki gün aile arasında yenilen yemek sırasında Burak Yalçınkaya, henüz belirlenemeyen nedenle ağabeyi H.Y., annesi H.Y., yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y.'yi tabancayla yaralamıştı. Şüpheli daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan saldırganın ağabeyi H.Y. ve yeğeni Y.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.