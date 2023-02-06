Kahramanmaraş'ta deprem... Diyarbakır Yenişehir'de sekiz katlı bina çöktü: Çok sayıda kayıp var!

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 05:57

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:33

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pekçok kentti sarsan depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği (DOTED) bölgedeki otellerin kullanılabileceği çağrısında bulundu.

FUAT OKTAY AÇIKLADI: 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyarbakır'da 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Fuat Oktay, 226 kişinin yaralandığını ve 20 binanın yıkıldığını belirtti. Oktay, "Toplam itibarıyla 286 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız ve 1710 binamız yıkıldı" dedi.