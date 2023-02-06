Kahramanmaraş'taki 7.7 büyüklüğündeki depremle ilgili son gelişmeler...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 04:35

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:02

Türkiye sabaha karşı Kahramanmaraş'tan gelen dehşet verici haberle sarsıldı. Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'taki deprem başta Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere çok geniş bir bölgede yıkıcı etki gösterdi.

İşte anbean son dakika haberleri...

4 İLDE OKULLAR 2 HAFTA TATİL

11.15: Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı.

DÖNMEZ: MOBİL SANTRALLERİMİZİ BÖLGEYE SEVK ETTİK

11.10: Enerji Bakanı Fatih Dönmez bölgedeki enerji kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kilis'e doğru hareket eden Dönmez, "Gaziantep, Hatay ve Kilis... Doğalgaz iletim hattını onarmak için ekiplerimiz çalışıyor. Yaklaşık 30 trafo merkezinde hasar söz konusu. Mobil santrallerimizi bölgeye sevk ettik. Hastaneye, aşevi, fırın gibi tesislerde doğalgaz ve enerji gerek SNG gerek mobil jeneratörlerle sağlamaya çalışacağız" dedi.

PROF. DR. ERCAN: CAN KAYBI 6 BİNİ BULABİLİR

10.45: Cumhuriyet TV’ye konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin ardından bölgede 6 bin can kaybı beklendiğini söyledi.

DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İLDE OKULLAR TATİL

10.18: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahmaramanmaraş’taki 7,7’lik depremden etkilenen 10 ilde okulların 1 hafta boyunca tatil edildiğini açıkladı.

HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP HAVALİMANLARI UÇUŞA KAPATILDI

10.15: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

FUAT OKTAY'DAN 'CAN KAYBI' AÇIKLAMASI

10.00: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin konuştu.

Oktay, bakanların deprem bölgesinde görevlendirildiğini açıklarken, "İlk andan itibaren bölgelerine geçtiler. Aynı anda ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bakanlarımızın çoğu, ekiplerimiz sahada" dedi.

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralımız var, 300 bina da yıkıldı.

Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var.

Osmaniye'de yine 20 kaybımız, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var.

Adıyaman'da 13 kaybımız var, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var.

Diyarbakır'da 14 kaybımız 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız var.

Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız ve 60 yıkılan binamız var.

Antep'de 80 kaybımız var, 600 yaralımız var, 581 yıkılan binamız var.

Kilis'te 8 can kaybımız var, yıkılan 50 binamız var.

Adana'da 10 kaybımız 118 yaralı ve 16 yıkılan binamız var.

Malatya'da 47 kayıp, 550 yaralı ve 300 yıkılan binamız var.

Toplam itibarıyla 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız ve 1710 binamız yıkıldı.

VALİLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

09.56: Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremin ardından, deprem koordinasyonu için bölge valilerinin görev yerleri değişti.

Kayseri valisi Kahramanmaraş’a, Mersin valisi Hatay’a, Mardin valisi Gaziantep’e, Tunceli valisi Adıyaman’a, Bingöl valisi Osmaniye’ye ve Sivas valisi Malatya’ya görevlendirildi.

EMNİYET: PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR TESPİT EDİLDİ

09.53: Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi."

KIZILAY BAŞKANI’NDAN YENİ AÇIKLAMA

09.35: Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Vatandaşımızı devletimizle beraber soğukta aç ve açıkta bırakmayacağız. Elimizdeki bütün depolarımızdan, malzemelerimizden, AFAD'ın bizden talep ettiği kapasitemizi bölgeye sevk ediyoruz” dedi.

“Net bir ihtiyaç analizi elimize ulaşmadı” diyen Kınık, “Öncelikle barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır, kuru gıda, yatak, ısıtıcı malzemelerimiz var. Onun dışında kan hizmetleri sevkiyatlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE İLK YARDIM AZERBAYCAN'DAN

09.00: 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ilk uluslararası yardım Azerbaycan'dan geldi.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, sivil Savunma Birlikleri hazır hale getirildi. Bakanlık Türkiye'ye yardım için personel gönderileceğini duyurdu.

GAZİANTEP KALESİ AĞIR HASAR ALDI

08.54: Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Gaziantep Kalesi de büyük hasar gördü.

Kalenin Roma döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı biliniyor. Kalenin, tarih boyunca birçok kez restore edildiği ve son halini 2000'li yılların başında yapılan bir restorasyon ile aldığı da edinilen bilgiler arasında.

AFAD: 66 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

08.50: AFAD Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede toplam 66 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

ERDOĞAN VALİLERLE GÖRÜŞTÜ

08.30: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Valisi Süleyman Elban, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidini Beyazgül ile de telefonda görüştü.

DEVLET HASTANELERİ VE POLİSEVİ YIKILDI

08.15: Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Hatay'da yıkılan binalar olduğunu söyledi.

İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri ile polisevinin yıkıldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Antakya ve Kırıkhan'da yıkık binalar var. İskenderun'daki ve Antakya'daki devlet hastaneleri yıkıldı. Polisevi de yıkıldı. Vatandaşların oturduğu binalarda yıkıntılar var. Şu anda jandarmanın bahçesine bir karargah kurduk, bütün birimleri buraya topladık. Elimizdeki imkanlarla oralara müdahale etmeye çalışıyoruz. Havaalanı pistinde biraz sıkıntı var, uçakların inmesinde problem yaşanıyor. Mevcut imkanlarımızla faaliyetleri koordine ediyoruz. Hayatını kaybedenler var, çok sayıda da yaralımız var."

TATAR: VATANDAŞLARIMIZ ARAÇ KULLANMASIN

08.09: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Bölgede yolların açık kalması son derece önemli. Vatandaşlarımızın araç kullanmadan toplanma alanlarında bulunmalarını rica ediyoruz. 50 artçı sarsıntı oldu. Hasarlı binalardan uzak durulmalı” diye konuştu.

AFAD'TAN CAN KAYBI AÇIKLAMASI: 76 ÖLÜ

07.50: AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

MSB’DEN AÇIKLAMA

07.24: Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye'de bulunan birliklerin depremden etkilendiği, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye hareket ettiği belirtilerek, yurttaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

AFAD'TAN GÜNCELLEME

07.19: AFAD son olarak "Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 32 artçı deprem meydana gelmiştir" bilgisini paylaştı.

Depremin ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan bir açıklama daha geldi.

Tatar şöyle konuştu:

* Sağlıklı bilgi vermek çok önemli. O nedenle vatandaşlarımıza resmi açıklamalar dışında itibar etmemelerini rica ediyoruz. Deprem bildiğiniz gibi 7.4 büyüklüğünde. 7 kilometre derinliğinde. Oldukça sığ bir deprem. Çok geniş bir coğrafyada hissedildi. Özellikle Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Niğde... Hasarlı, yıkılan binalar olduğu bilgisi var. Bu depremden sonra çok yıkıcı boyutta artçılar meydana geldi. Büyüklükleri 6'nın üzerine çıkmış durumda. En büyüğü 6.6. Oldukça yıkıcı bir güç.

* Malatya'dan Hatay'a kadar uzanan bir hat boyunca. Doğu Anadolu Fay zonu üzerinde bir kırılmanın gerçekleştiği görülüyor. Vatandaşlarınızın ilerleyen saatlerde artçı sarsıntıların olabileceğini düşünerek bu binalarda uzak durmaları çok büyük önem taşıyor.

ADIYAMAN

07.11: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilk genelinde en az 28 kişinin hayatını kaybettiğini 100 civarında binanın da yıkıldığını bildirdi.

MALATYA

07.10: Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

DİYARBAKIR

07.08: Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" ifadelerini kullandı.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI

07.05: Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık CNN Türk canlı yayına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal kan stoklarımız yeterli ancak kan ihtiyacımız olacak. Hastaneler sevklerimizi yaptık ama yaralılar artacaktır. Yurt genelinde tüm yurttaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın arama kurtarma yapılacak yolları ve mahalleleri lütfen açık tutsunlar. İnternet erişimi üzerinden insanlar yakınlarına ulaşmaya çalışsınlar. Eski binalara lütfen vatandaşlarımız girmesinler. Kanver.org sitesinden kendilerine en yakın kan bağış noktalrını bulabilirler. 18-65 yaş arası herkesi kan vermeye davet ediyoruz."

OSMANİYE

07.01: Osmaniye Valisi, “65 bina yıkıldı, 7 vatandaşımız hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA

06.30: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklamasında bulundu.

MALATYA

06.30: Malatya Valisi Hulusi Şahin: "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

OSMANİYE

06.30: Valilik yapılan ilk çalışmaların ardından 34 binanın yıkıldığını ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

DİYARBAKIR'DA YIKILAN BİNA VAR

06.00: Kahramanmarş'ta meydana gelen depremin ardından Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 8 katlı bina yıkıldı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 'DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM'

05.39: AFAD Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır” dedi.

Soylu, “Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6” ifadelerine yer veren Soylu, “Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

05.51: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki deprem gerçekleşen depreme dair yaptığı açıklamada "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır" dedi.