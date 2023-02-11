Türkiye depremi konuşurken: AKP'li belediyenin derdi hâlâ arsa satmak

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:21

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:56

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13.5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Ülke deprem felaketiyle boğuşup, yaraları sarmak için seferber olurken İstanbul’daki AKP’li Tuzla Belediyesi, tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tuzla Belediye Meclisi’nin 9 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, Aydınlı Mahallesi’ndeki belediyeye ait arazinin satışı için yetki istendi.

İmar planlarına ticaret ve konut alanı olarak işlenen 4 bin 620 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışa çıkarılmasına CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri tepki gösterdi.

Ancak satışa AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla onay verildi. Belediyeye ait arsanın gelecek günlerde düzenlenecek ihaleyle satılacağı açıklandı.