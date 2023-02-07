Kahramanmaraş'ta depremzede: 'Karı eritip su içtik'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:48

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 16:48

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.



Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve ilçelerinde geceyi dışarıda geçirenler, temel ihtiyaçlar konusunda sorunlar yaşıyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedeler su, ekmek gibi ihtiyaçlarını gidermek için farklı yollar arıyor.

"İKİ GÜNDÜR İLK KEZ EKMEK YİYEBİLDİK"

Geceyi dışarıda ailesiyle birlikte geçiren Ersan Ertuğrul, dünden beri ilk kez ekmek yediklerini söyledi. Ertuğrul, "Tekirdağ'dan bir kişi ailesini almak için buraya geldi. Sağ olsun arabasına ekmek koyup getirmiş. İki gündür ilk kez ekmek yiyebildik. Şu an ekmek, gıda ve battaniye ihtiyacımız var" dedi.

"SU EN BÜYÜK PROBLEM"

Ertuğrul son olarak şunları söyledi:

"Su en büyük problem. Marketten bir su aldık. Bu suyu gıdım gıdım içtik. Son çare olarak kar suyunu eriterek içtik. AFAD, Afşin'e yeni geldi ve 20 çadır kurdu. İnsanlar hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Zor durumdayız..."

