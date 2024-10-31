Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Elbistan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi'nde E.K.'nin kullandığı 46 ACE 046 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Oğuzhan Polat (16), M.E.P., K.D. ve Y.E.P. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Polat yaşamını yitirdi.
Polat'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: #kahramanmaraş #kaza #otomobil #yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- Atatürk'e hakaret etti!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Kayyumdan ilk fotoğraf
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
- Tepkili veliler şikâyet etti
- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
- Hukuksuzluk sorguda da devam ediyor!