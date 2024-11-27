Kahramanmaraş'ta feci kaza... Ölü ve yaralılar var!
Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkiinde U.K. (23) yönetimindeki 38 AJR 034 plakalı otomobil, M.K. (58) idaresindeki 46 BJ 611 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.T. (18), C.P. (19) ve M.R.F. (16) yaralandı.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Afşin #araç #kahramanmaraş #kaza
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