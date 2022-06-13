Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:55
Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kahramanmaraş Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G'nin (44) ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreste yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 


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