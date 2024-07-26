Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otluk alanda başlayıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:43
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın!
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Otluk alanda başlayan yangın Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine sıçradı.

Plastik ve ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüyen yangına Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

İş makineleri ve vidanjörlerin de yardımıyla söndürülen yangında, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu.


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