Kahramanmaraş'ta halk otobüsü devrildi: 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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