Kahramanmaraş'ta hastane inşaatında korkutan yangın!
Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi hizmet binasının yanında devam eden inşaat alanında yangın çıktı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Bina içerisinde çıkan yangının dumanları çevreyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.
Nedeni bilinmeyen yangın sonrası ekiplerin incelemesi sürüyor.
Etiketler: #Yangın #kahramanmaraş
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