Kahramanmaraş'ta hastane inşaatında korkutan yangın!

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta hastane inşaatında korkutan yangın!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:41

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi hizmet binasının yanında devam eden inşaat alanında yangın çıktı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Bina içerisinde çıkan yangının dumanları çevreyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Nedeni bilinmeyen yangın sonrası ekiplerin incelemesi sürüyor.


Etiketler: #Yangın #kahramanmaraş

İlgili Haberler

Yangını gören komşular, karşı balkondan hortumla alevlere müdahale etti

Yangını gören komşular, karşı balkondan hortumla alevlere müdahale etti
Denizli'de orman yangını altıncı gününde neden söndürülemiyor? Örtü yangını nedir?

Denizli'de orman yangını altıncı gününde neden söndürülemiyor? Örtü yangını nedir?
Kütahya’da orman yangını!

Kütahya’da orman yangını!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler