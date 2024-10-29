Kütahya’da orman yangını!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ağaçlık alana sıçrayan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya’da orman yangını!
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AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:10

Durabey köyü Eslemez mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Domaniç ve Çukurca belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Etiketler: #Kütahya #Yangın #orman yangını

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