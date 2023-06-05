Kahramanmaraş’ta iki aile arasında kavga: 2 ölü, 7 yaralı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 23:25

Güncelleme: 05.06.2023 - 23:25

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi’nde çıktı. Mahalle arasında iki farklı grup aile arasında çıkış nedeni belirlenemeyen bir şekilde kavga çıktı. Bir anda büyüyen kavgada taş ve sopalarla iki grup birbirine saldırdı. Silah ve tüfeklerin de kullanıldığı olayda 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şehirdeki farklı hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 65 yaşındaki kadın Dursun Tüz, ile karşı grup aileden 37 yaşındaki Tahsin Höçülü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki 7 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

Olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayda kullanılan silahlara el koyup şahısları yakaladı.

Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.