Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:11
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde S.F. idaresindeki otomobil, Doğankonak Mahallesi'nde seyrederken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken karşı şeride geçip sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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