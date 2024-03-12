Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
-Sürücüleri öğrenilemeyen 46 AFA 152 plakalı pikap ile 46 DG 854 plakalı otomobil, Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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