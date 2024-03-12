Fabrikada iş kazası: 1 işçi ağır yaralı

Samsun’da çalıştığı fabrikada üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası düşen işçi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:29
Fabrikada iş kazası: 1 işçi ağır yaralı
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Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde faaliyet gösteren Sampa Otomotiv isimli işyerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, fabrikada bakım onarım işinde çalışan Hidayet Özer’in (30) üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin plakası devrildi. Demir plakanın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hidayet Özer, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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