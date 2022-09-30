Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Osman Alkaya (30), 5. kattan düştü.
Ağır yaralanan Alkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Tam 2 gündür yalan söylediniz'
- Bol keseden saçtılar!
- Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu
- İki isimden kritik görüşme
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- İsmailağa, Atatürk dönemini hedef aldı!
- İşte Akşener'in çıkışının şifreleri