Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir işçi, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 14:55
Kahramanmaraş'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Köprübaşı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda bir inşaatta çalışan Osman Alkaya (30), 5. kattan düştü.

Ağır yaralanan Alkaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.


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