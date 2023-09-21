Kahramanmaraş'ta iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde inşaat alanında iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 18:00
Kahramanmaraş'ta iş cinayeti: İş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Efsus Turan Mahallesi’nde sabah saatlerinde iddiaya göre, inşaat sahasında çalışan işçi İsmail Koç (56) iş makinesinin altında kaldı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

OPERATÖR GÖZALTINA ALINDI

Koç’un cenazesi yapılan incelemenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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