İşçi, çalıştığı inşaatta asılı halde bulundu

Samsun’da çalıştığı hükümet konağı inşaatında asılı halde bulunan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:32
İşçi, çalıştığı inşaatta asılı halde bulundu
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Olay, Yakakent ilçesindeki hükümet konağı inşaatında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Şırnak’tan 4 ay önce çalışmak için Samsun’a gelen inşaat işçisi Cemal Kaya (23), çalıştığı hükümet konağı inşaatında asılı halde bulundu. 

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Samsun inşaat işçisi asılı bulundu

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