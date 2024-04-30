Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:17
Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi!
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S.K. (21) idaresindeki kamyon, Çakırlar Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait kum ocağında saha içinde çalışan S.T'ye (51) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, elek işçisi S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.T'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü S.K. ile kum ocağında çalışan Z.K. ve M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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