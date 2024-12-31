Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki deprem sonrası flaş uyarı! O fay hattını işaret etti: 'Zamanı geldiğinde kırılabilir!'

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası bir açıklama yapan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir" uyarısı yaptı.

Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki deprem sonrası flaş uyarı! O fay hattını işaret etti: 'Zamanı geldiğinde kırılabilir!'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 17:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.46'da 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

NACİ GÖRÜR’DEN FLAŞ UYARI

4 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından ‘haritalı’ bir paylaşım yaptı.

“ZAMANI GELDİĞİNDE…”

“Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili” diyen Görür, “Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir” notunu düştü.

Naci Görür’ün paylaşımı şu şekilde:

“Kahramanmaraş’ın Sünnetköyü/Elbistan yöresinde, Çardak Fayı ile Malatya Fayı kesim bölgesinde 4.0 büyüklükte deprem oldu. Muhtemelen Malatya Fayına stres transferi ile ilgili. Burada deprem yoğunluğu daha fazla. Zamanı geldiğinde Malatya Fayı buradan itibaren kırılabilir.”


Etiketler: #artçı deprem #deprem #kahramanmaraş #Naci Görür

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