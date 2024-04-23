Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi: 14 yaşındaki kuzeni gözaltında
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi, şüpheli kuzeni gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.
Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A.'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.
Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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